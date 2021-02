Markus Waldner, responsabile Fis delle gare maschili di Coppa del mondo e dei Mondiali, ha ricevuto minacce di morte via e-mail dopo le polemiche per lo svolgimento del gigante parallelo di Cortina, vinto ex aequo da Bassino e Liensberger. "E' una cosa seria, ho dato tutto in mano agli avvocati. Mi sembra una follia, parliamo di una gara di sci", le parole di Waldner

"Qui non è una critica magari molto dura e neppure una diffamazione. Qui ci sono minacce di morte e dunque è una cosa seria. Per cui adesso ho affidato tutto ai miei avvocati per perseguire l'autore. Mi sembra una follia, si tratta pur sempre di una gara di sci": Markus Waldner, il responsabile Fis delle gare maschili di Coppa del mondo e dei Mondiali ha ricevuto minacce di morte via e-mail dopo le polemiche per lo svolgimento del gigante parallelo di Cortina che ricadeva sotto la sua competenza. L'autore della e-mail, ha spiegato l'altoatesino Waldner - "è un informatico svizzero".