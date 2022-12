Goggia bis a Lake Louise! Vince ancora in discesa

L'azzurra domina ancora in Canada, centrando il quinto successo consecutivo a Lake Louise. Su una discesa ridotta (abbassato il cancelletto di partenza a causa del forte vento), Goggia ha fatto la differenza nella seconda parte, rifilando 34 centesimi all'austriaca Ortlieb. Completa il podio la campionessa olimpica Suter. Per la bergamasca è la 19^ vittoria in carriera, la 14^ in discesa

È ancora Sofia Goggia la regina della Men's Olympic di Lake Louise. Dopo la vittoria di venerdì, l'azzurra si è ripetuta nella seconda discesa libera sulla pista canadese, conquistando il successo davanti all'austriaca Nina Ortlieb e l'elvetica Corinne Suter. Un'altra ottima prestazione di Goggia che, in una discesa ridotta (abbassato il cancelletto di partenza a causa del forte vento in cima), ha fatto la differenza nella seconda parte. Sono 19 vittorie in Coppa del Mondo per l'azzurra, 14 delle quali in discesa libera. Per lei si tratta della quinta vittoria consecutiva a Lake Louise e domenica, sempre sulla pista canadese ma in superG (20.30 ora italiana), andrà a caccia della seconda tripletta dopo quella realizzata nel 2021.