la classifica

Con il 2° posto ottenuto nel gigante femminile bis di Kranjska Gora vinto da Mikaela Shiffrin, Federica Brignone tocca quota 50 podi complessivi in Coppa del mondo, quarta atleta a riuscirci nella storia dello sci italiano. Graduatoria guidata da Tomba, seguito da Thoeni e Kostner. Ecco la classifica all-time SHIFFRIN COME VONN: 82 VITTORIE IN CDM