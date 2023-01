Aleksander Kilde bissa il successo in SuperG di venerdì e trionfa anche nella discesa libera di Wengen, valida per la Coppa del mondo di sci alpino maschile. Secondo lo svizzero Marco Odermatt, splendido podio per l'azzurro Mattia Casse, terzo. Anche Dominik Paris in Top-10

Mattia Casse di nuovo sul podio: l'azzurro ha chiuso al 3° posto la discesa libera di Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Successo per il norvegese Aleksander Kilde, che bissa la vittoria di 24 ore prima in SuperG, conquistando la decima affermazione nella specialità. Seconda piazza per lo svizzero Odermatt, staccato di 88 centesimi. Per Casse, al secondo podio della carriera dopo quello raccolto un mese fa in Val Gardena, un ritardo di 1''01. Ottimo risultato della squadra azzurra, che piazza nella Top-10 anche Dominik Paris, che chiude 9° (+1''63).