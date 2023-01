Kriechmayr vince a Kitz, Schieder splendido 2°

Italia protagonista nella prima discesa libera a Kitzbuhel. Florian Schieder, sceso con il pettorale numero 43, ha chiuso al secondo posto con una prova straordinaria. L'azzurro classe 1995 conquista così il primo podio della carriera, sfruttando il netto miglioramento della pista nel corso della giornata. La vittoria è andata all'austriaco Vincent Kriechmayr, al terzo sigillo stagionale dopo Bormio e Val Gardena. Podio completato dall'elvetico Niels Hintermann. Quinta piazza per Dominik Paris, che sulla Streif ha vinto quattro volte in carriera (2013, 2015, 2017 e 2019), a cui sfuma il primo podio stagionale. Il 33enne di Merano ha comunque confermato il trend di crescita delle ultime settimane con un'ottima prestazione in vista della seconda discesa, in programma sabato. Tra gli altri italiani, Mattia Casse chiude fuori dalla Top-15 con un secondo di ritardo da Kriechmayr a causa di alcune sbavature, in una classifica cortissima.