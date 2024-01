Cyprien Sarrazin concede il bis con un'altra discesa capolavoro sulla Streif. Il francese si prende ancora Kitzbühel, aggiungendo un'altra bandierina dopo i successi stagionali nella discesa di Bormio e nel superG di Wengen. 1.52.96 il tempo del transalpino, che ha rifilato ben 91 centesimi a Marco Odermatt, sempre più leader di Coppa del mondo. Terza piazza per Dominik Paris, staccato di 1.44 da Sarrazin: per l'azzurro, che ha vinto in tre occasioni la discesa di Kitzbühel, si tratta del podio numero 45 in carriera, che gli consente di staccare un mito come Deborah Compagnoni. Bene in generale gli uomini jet italiani, con Mattia Casse 11° (+2.09), subito davanti a Florian Schieder (+2.13). Domenica si chiude con lo slalom speciale.