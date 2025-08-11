Dopo l'intervento di artroscopia al ginocchio sinistro fatto a fine luglio, la campionessa di sci alpino Federica Brignone è stata intervistata dal Corriere dello Sport, e ha parlato del suo percorso di recupero dall'infortunio dello scorso 3 aprile durante lo slalom gigante dei Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa. La diagnosi era stata di una frattura scomposta della tibia, del perone e dei legamenti mediali del ginocchio sinistro, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore "L'operazione è perfettamente riuscita e ora continuo la riabilitazione al J Medical. Ci sono cose che stanno andando alla grande e altre per cui faccio più fatica. Purtroppo l'incidente è stato veramente brutto ma sono abbastanza positiva e sto davvero lavorando tantissimo. Ho dovuto rispettare la mia gamba, anche perché non avevo alternative ma ho sempre lavorato con dolore. Se avessi ascoltato il mio corpo, probabilmente sarei ancora seduta su una sedia". Sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha poi aggiunto: "Non so ancora se riuscirò a prepararmi seriamente a livello fisico. Per il momento vivo alla giornata. Finché non riuscirò a mettere gli sci non riuscirò a dare delle risposte definitive. Ovvio che il sogno c'è e sto lavorando per quello, altrimenti non farei tutti questo sacrifici".

