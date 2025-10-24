Non sarà una Coppa del Mondo come tutte le altre
Tra gli uomini tutti a caccia del campione in carica Odermatt, mentre tra le donne la nostra Federica Brignone non potrà difendere il suo titolo. Sempre nel femminile, il ritorno di Sofia Goggia e dell'intramontabile Lindsay Vonn (41 anni), mentre la fuoriclasse Mikaela Shiffrin tenterà di scrivere un altro record. Con un occhio attento ai Giochi, in programma a febbraio, e alla sicurezza in pista...
