Brignone: "Sugli sci non prima di metà novembre, sogno l'Olimpiade"

Tornerà sulla neve non prima di metà novembre, ma Federica Brignone non ha smesso di pensare alle Olimpiadi, perché "le sfide più difficili sono quelle che mi spingono a dare sempre il 100%". A meno di cento giorni da Milano-Cortina, la campionessa del Mondo, una delle più grandi sciatrici italiane di sempre, fa il punto sul grave infortunio per cui ha rischiato di non poter più camminare. "Mi restano due grandi sogni: essere al via come atleta e avere l'onore di sfilare con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura a Milano, la mia città natale", afferma l'atleta, secondo cui "vivere un'Olimpiade in Italia è qualcosa di straordinario. Per me sono sicuramente un grande obiettivo", sottolinea senza sbilanciarsi: "Il mio percorso sulla neve ricomincerà non prima di metà novembre, solo allora potrò essere più precisa". I tifosi italiani, e non solo, sperano di rivederla trionfare sugli sci. "Prendo la mia energia dalle sfide e dal desiderio di volermi migliore tutti i giorni ed è questo quello che mi dà più forza. Non sono una persona che crede molto nella fortuna, ma credo nel duro lavoro e nel costante impegno giorno dopo giorno per riuscire migliorarsi sempre", conclude la Brignone.