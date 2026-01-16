Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Franzoni trionfa nel SuperG di Wengen: "Incredibile, qui mi infortunai. È il destino"

sci alpino

Le parole dell'azzurro, dopo il successo nel SuperG di Wengen: "Ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono steso e ho avuto un grave infortunio, è intervenuto il fato.  La testa fa tantissimo, quando inizi a crederci nelle cose cambia tutto". Sulla discesa di sabato: "Anche se sarò stanco si punta a qualcosa di grosso"

SUPERG WENGEN: RISULTATICLASSIFICHE

Le parole di Giovanni Franzoni alla 'Rai', dopo la vittoria in SuperG a Wengen: "È stata finora una settimana strana, ma sentivo che ero carico. Avevo una grande ansia in partenza, ma qua mi sono detto 'o si va o non si va'. Ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono steso e ho avuto un grave infortunio, è intervenuto il fato". "È incredibile - ha raccontato - se a inizio anno mi avessero detto che avrei fatto terzo in Val Gardena e primo qua, nelle mie piste preferite, non ci avrei mai creduto. Dopo il grave infortunio che ho avuto qui tre anni fa, sto cercando di godermi le gare: è adrenalinico e incredibile, non trovo queste emozioni da altre parti. Esco dal cancelletto dicendomi 'goditela, pensa a sciare e a divertirti'". "Penso stia uscendo il lavoro degli ultimi anni - ha proseguito -, nulla avviene per caso dall'oggi al domani. Ora il mio presente è cambiato. È fantastico avere sul podio un altro ragazzo della mia età (Von Allmen, ndr): ho sempre cercato di raggiungere quelli come lui e oggi li ho superati. La testa fa tantissimo, quando inizi a crederci nelle cose cambia tutto". Alla fine, una promessa per la discesa di sabato: "Anche se sarò stanco si punta a qualcosa di grosso". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Franzoni: "Fatta la differenza dove mi infortunai"

sci alpino

Le parole dell'azzurro, dopo il successo nel SuperG di Wengen: "Ho fatto la differenza nella...

Giovanni Franzoni vince il SuperG di Wengen

sci alpino

Giovanni Franzoni vince il SuperG di Wengen (primo successo in carriera in coppa del mondo)...

Pallamano, Europei maschili: gli Azzurri su Sky

guida tv

La Kristianstad Arena, in Svezia, accoglierà l’Italia al suo ritorno, dopo 28 anni, in una fase...

Strage Crans, Dubai ricorda Emanuele Galeppini

il ricordo

Minuto di silenzio e messaggio di cordoglio per la giovane promessa del golf durante la prima...

March/Dalmasso vincono il parallelo in Austria

snowboard

Doppio podio per l'Italia nel primo parallelo a squadre stagionale, sulle nevi austriache di Bad...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS