Conor McGregor non combatterà più in UFC. Il fighter irlandese, infatti, ha annunciato, attraverso un post sui propri account social, il ritiro dalle arti marziali miste. Una decisione a sorpresa, arrivata mentre Notorius sta scontando i sei mesi di sospensione inflittagli a causa della mega rissa scoppiata contro Khabib lo scorso ottobre. "Hey ragazzi, un breve annuncio - ha scritto McGregor su Twitter -. Oggi ho deciso di ritirarmi da questo sport, formalmente conosciuto come 'arti marziali miste'. Auguro a tutti i miei vecchi colleghi di fare bene e andare avanti nella competizione. Ora mi unisco ai miei vecchi soci già in pensione in questa impresa. Adesso una meritata Pina Colada per me, ragazzi".

Quello disputato e perso contro Khabib a UFC 229, resta a questo punto l'ultimo match in carriera disputato dall'irlandese nell'ottagono per un bilancio finale di 21 vittorie e 4 sconfitte. In precedenza, Notorius aveva anche incassato un ko nel suo primo e unico incontro di boxe contro Floyd Mayweather. A McGregor appartiene anche il primato di essere contemporaneamente campione in due discipline diverse della stessa UFC: pesi gallo e pesi leggeri. La notizia del suo ritiro sarà dura da digerire per i suoi tifosi che, tuttavia, hanno ancora un barlume di speranza rappresentato da un precedente importante: già nel 2016, infatti, il fighter di Dublino aveva annunciato il ritiro dall'attività, salvo poi ripensarci poche settimane dopo.