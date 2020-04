Luna Rossa scende in campo, anzi in mare, contro l'emergenza coronavirus. Il team che da alcuni mesi sta preparando la sfida di Coppa America 2021 di vela a Cagliari, ha infatti aderito ad un piano di riduzione degli stipendi per andare incontro alla situazione economica che sta colpendo in questo momento il Paese e il mondo intero, devolvendo parte di questa somma agli ospedali sardi in lotta contro il Covid-19. "Guidati da spirito di responsabilitá e solidarietà nei confronti del territorio che li ospita - si legge nel comunicato -, i membri del team Luna Rossa Prada Pirelli hanno deciso inoltre di destinare parte di tale somma al sostegno delle strutture ospedaliere della Regione Sardegna nella lotta al Coronavirus. Il totale della donazione consentirà l’acquisto di cinque ventilatori polmonari per gli ospedali di ATS Sardegna maggiormente bisognosi per numero di pazienti ricoverati in condizioni difficili. Una parte dei dipartimenti tecnici del team Luna Rossa Prada Pirelli è stata inoltre impegnata nella produzione di visiere protettive per integrare le forniture degli enti ospedalieri di Cagliari".