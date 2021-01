Luna Rossa cambia le ali per centrare la finale

Le ultime due regate del round robin contro lo scafo britannico saranno in diretta su Sky Sport America’s Cup nella notte fra venerdì e sabato e in quella fra sabato e domenica (alle 3 l’inizio della diretta, alle 4 il via della sfida) Condividi:

L’avventura di American Magic nella Prada Cup per ora continua sì, ma tutta sottocoperta dove, dopo la scuffia e il semi affondamento, ci sono tutti gli impianti da cambiare e la grande falla da chiudere. Una decina di giorni di lavoro tutto compreso, giusto per arrivare pronti alla semifinale di Prada Cup. Il che significa che in acqua, a giocarsi quell’unico posto in finale disponibile, ora restano Luna Rossa e Britannia. Sono solo due le regate tra italiani e inglesi in programma in questo weekend, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica (diretta su Sky Sport dalle 3 di notte, il via delle regate alle 4).

La situazione in classifica vedi anche American Magic, l'impressionante falla sullo scafo Partendo dal risultato di 4-2 per gli inglesi, a Luna Rossa Prada Pirelli servirebbe vincerle entrambe per andare dritta in finale visto che in caso di parità si tiene conto proprio di chi vince l’ultima regata. In caso di sconfitta invece, poco male, ma a quel punto toccherà passare per la semifinale contro American Magic. Se gli inglesi vincessero la prima regata potrebbero anche decidere di chiuderla lì e aspettare l’altro avversario della finale, anche se non sarebbe bello né per lo sport né per chi lo guarda. Classifica parziale: Vinte Perse INEOS TEAM UK 4 0 Luna Rossa Prada Pirelli Team 2 2 New York Yacht Club American Magic 0 4