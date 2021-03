New Zealand-Luna Rossa LIVE dalle 4 su Sky

Pur tra un rinvio e l’altro e qualche polemica, l’atteso evento conclusivo di questa edizione sta finalmente per prendere il via. Dopo aver superato i Round Robin, la semifinale e la finale della Prada Cup, con la netta vittoria sui britannici di Ineos Team UK, l’italiana Luna Rossa Prada Pirelli è pronta a tornare in acqua e sfidare in veste di “Challenger” i “Defender” di Emirates Team New Zealand; in palio c’è la Coppa America. Come per la Prada Cup, anche la serie finale dell’America’s Cup prevede tredici regate e la prima delle due imbarcazioni che arriverà a sette vittorie conquisterà la Vecchia Brocca, detenuta proprio dai neozelandesi