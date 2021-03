E’ stata una notte importante la prima della Coppa America tra Italia e Nuova Zelanda, perchè si è chiusa dopo due regate con una vittoria a testa. E non è banale, per il morale di quelli che navigano e per rispondere a chi, fino a qui, aveva dipinto New Zealand come un mostro nero e soprattutto imbattibile: Luna Rossa va a dormire pensando che, questa volta, forse, si può fare FOTO. LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 1-1 Condividi:

Se nel cielo italiano oggi vedete splendere il sole, allora regolatevi perchè è un errore. E’ la Luna, quella Rossa che spara i suoi raggi dalla Nuova Zelanda. E’ stata una notte importante la prima della Coppa America tra Italia e Nuova Zelanda, perchè si è chiusa dopo due regate con una vittoria a testa. E non è banale, per il morale di quelli che navigano e per rispondere a chi fino a qui - soprattutto la stampa neozelandese - aveva dipinto New Zealand come un mostro nero e soprattutto imbattibile. Andrà come andrà, ma le barche hanno funzionato perlomeno nella stessa maniera.

Le parole Spithill: "Bravi a rialzarci subito dopo il ko" Regata uno ci ha detto un’altra volta quanto sia importante la partenza. Luna Rossa Prada Pirelli e New Zealand vanno via pari dopo un confronto di matchrace nel ring di prepartenza superaggressivo. Arrivano a ingaggiarsi da vicinissimo ed è proprio in quella manovra per discostarsi dalla poppa dell’avversario che Luna Rossa perde la sua buona accelerazione e con essa qualche decina di metri. Team New Zealand può così controllarci fino alla fine e ci guadagna pure qualcosina in poppa. Tema che sarà da tenere presente per le prossime regate. Il distacco varia di poco per tutto il resto di regata 1 ed è un segnale che Luna Rossa va proprio bene. Il campo di regata è battuto da un vento sui 14 nodi, ma molto “shifty”, ricco cioè di salti di vento, cambi di direzione improvvisi dovuti alle isole che stanno lì attorno. New Zealand ne vorrebbe di più, oltre i sedici nodi, Luna Rossa di meno, magari dieci o undici.