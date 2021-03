E' e sarà una coppa tiratissima

Fino a qualche giorno fa, in molti avrebbero firmato con il sangue per essere due pari dopo la seconda giornata di gare. Oggi invece c'è un po' di tristezza per il pareggio contro New Zealand, arrivato al termine di due regate opposte. Luna Rossa entra comunque nella storia: è una Coppa tiratissima e continuerà ad esserlo LUNA ROSSA-NEW ZELAND 2-2: GLI HIGHLIGHTS Condividi:

Un po’ di tristezza per il 2 a 2 tra Luna Rossa e New Zealand ci sta. Nella notte, ne abbiamo persa una di due, ma l’altra l’abbiamo vinta. E bisogna essere onesti: fino a quattro giorni fa in molti avrebbero firmato con il sangue un pareggio del genere alla fine della seconda giornata. Gli underdog sono sempre gli italiani - parola di Spithill - mentre i neozelandesi corrono a casa, sul mare di casa, il che conta, molto. La vela italiana entra brutalmente nella storia con il miglior risultato di sempre in Coppa America; fino a qui di regate ne avevamo vinta una sola. Era il 1992 e al timone del Moro di Venezia c’era Paul Cayard. Adesso sono almeno due. Dopo due regate opposte!

gallery Festa Luna Rossa con il pubblico ad Auckland. FOTO La prima è ampiamente una regata di Luna Rossa Prada Pirelli che azzecca tutte le manovre di prepartenza. Burling è molto aggressivo, ma non riesce a mettere gli italiani in penalità, anzi, li subisce. Checco Bruni è bravissimo poi a capitalizzare metri dopo la primissima virata, quando spinge la barca avversaria a morire nei propri rifiuti di vento. New Zealand finisce dietro e dietro resta per tutta la regata in cui Luna Rossa applica con spienza il criterio del controllo morbido, regatando un po’ sul vento e un po’ in marcatura sull’avversario l’avversario. Fino a vincere. Due a uno! Era dal 2013 che i nezoelandesi in Coppa non perdevano due regate di fila.