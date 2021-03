Due a due, palla al centro. La seconda giornata di finale di America's Cup tra Luna Rossa e Team New Zealand si conclude come la prima, ovvero in perfetta parità. L'equilibrio regna sovrano in acqua, al termine di un pomeriggio neozelandese con vento debole, praticamente mai sopra i 10 nodi e in cui le partenze fanno, come sempre, la differenza. Gara 3 entra nella storia dello sport italiano: Luna Rossa parte meglio, non sbaglia nulla e tiene dietro i Kiwi, confermandosi agile e scattante in queste particolari condizioni ventose. Quando taglia il traguardo con 37'' di vantaggio, la coppia Bruni-Spithill regala per la prima volta a un'imbarcazione italiana il secondo punto in una finale di America's Cup. In Gara 4 il vento cala ancora, ma questa volta è New Zealand a partire meglio, scegliere il campo giusto di regata e sfruttare una strambata che appiattisce Luna Rossa. L'AC75 di Patrizio Bertelli è costretto a inseguire, New Zealand va in modalità gestione e arriva con 1'03'' di vantaggio, riportando tutto in parità. In una serie al meglio delle 13 Gare, in cui porta a casa la Coppa il primo che arriva a 7, tutto è possibile. Si torna in acqua nella notte tra venerdì e sabato dalle 4 per Gara 5 e Gara 6: tutto il diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in diretta sul nostro liveblog.