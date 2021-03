Parola d'ordine, equilibrio. Non si sblocca la finale di America's Cup, che chiude la sua terza giornata di finale con un altro pareggio tra Luna Rossa e Team New Zealand. Due gare in fotocopia, con la partenza sempre più decisiva a incanalare il risultato, per il 3-3 con cui si chiude il sabato di regate. In Gara 5 è New Zealand a perdere terreno in prepartenza, con gli italiani che confermano la loro agilità in manovra e in condizioni di vento favorevole (7-9 nodi) vanno a vincere con 18'' di vantaggio sui rivali. In Gara 6 è Luna Rossa a prendere un buco di vento poco prima dello start: l'AC75 italiano scende dai foil, lascia campo libero al Defender che si invola verso il pareggio. Il gap di 1'41'' al traguardo conferma come New Zealand sia una potenza quando lasciato navigare in solitudine. In una serie al meglio delle 13 Gare, in cui porta a casa la Coppa il primo che arriva a 7, tutto è possibile. Si torna in acqua nella notte tra sabato e domenica dalle 4 per Gara 7 e Gara 8: tutto il diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in diretta sul nostro liveblog.