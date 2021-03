Finisce alla decima gara il sogno di Luna Rossa e di milioni di italiani, insonni per una settimana nel seguire la strepitosta avventura dell'AC75 di Patrizio Bertelli in America's Cup. Team New Zealand si conferma campione, vincendo la serie 7-3 dopo essersi imposto in Gara 10. Sul campo di regata A, dopo una partenza posticipata di mezz'ora per assenza di vento, Luna Rossa è protagonista della solita buona partenza. I Kiwi però rifiutano il corpo a corpo e scelgono il lato destro: si rivelerà quello giusto, con gli italiani che restano attaccati per un paio di gate, prima di veder volare via l'equipaggio di Burling, che taglia il traguardo con 46'' di vantaggio. Per New Zealand quinta vittoria di fila, dopo essersi trovata sotto nella serie 2-3: è quella decisiva per mantenere la Coppa ad Auckland.