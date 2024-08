Nel primo giorno di regate preliminari a Barcellona, Luna Rossa si ritira contro il Defender New Zealand. Subito dopo la partenza, l'imbarcazione è entrata con il muso in acqua e si è praticamente fermata. Nonostante sia poi, ripartita è arrivata la richiesta di ritiro. Il timoniere Bruni: "Da capire cosa si avvenuto, forse un problema elettrico". Essendo race preliminari, l'esito non inficerà sul risultato finale

