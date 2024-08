Scafo New Zealand cade da gru: danni da valutare

Brutto incidente per la barca di New Zealand durante le operazioni di alaggio (la manovra per tirare in secco l'imbarcazione) al termine della regata vinta contro Luna Rossa Prada Pirelli. Lo scafo si è staccato dalla gru cadendo pesantemente a terra. Secondo il comunicato ufficiale diffuso dal team: “Tutti i membri della squadra sono al sicuro, ma l’entità del danno dovrà essere valutata al più presto”. Da capire se l'incidente potrà avere conseguenze per la Coppa America

L'incidente per New Zealand è avvenuto poco dopo la regata vinta con Luna Rossa Prada Pirelli, nelle operazioni che conducono la barca a riva. Durante le operazioni di alaggio (la manovra per tirare in secco l'imbarcazione) l'imbarcazione oceanica si è staccata dalla gru atterrando pesantemente sull'invaso. Nessun problema per l'equipaggio, ma vanno fatte le dovute valutazioni come riportato sui social dallo stesso team: "Tutti i membri della squadra sono al sicuro, ma l’entità del danno dovrà essere valutata al più presto”. A questo punto tutte le possibilità sono aperte, soprattutto considerato che non esiste uno scafo di scorta e che, in caso di danno particolarmente grave, New Zealand rinunci al Round Robin della Louis Vuitton Cup e si ripresenti in acqua direttamente il 12 ottobre per difendere il titolo.