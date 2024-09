LV Cup, le regate di oggi cancellate per maltempo

Dopo il rinvio di due gare deciso già ieri, il maltempo costringe gli organizzatori a cancellare tutte le regate in programma oggi alla Louis Vuitton Cup. Le gare dovrebbero riprendere nella giornata di domani, 5 settembre, quando verrà rischedulato il programma. Una decisione arrivata il giorno dopo le cattive condizioni meteo delle ultime ore, con un fulmine che ieri si è abbattuto a poca distanza di Luna Rossa. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

