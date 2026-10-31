La Route du Rhum, dove i sogni prendono il largo

A Saint-Malo i sogni prendono il largo e puntano verso i Caraibi. La Route du Rhum è una traversata in solitario di oltre 6.500 chilometri, una sfida di coraggio, resistenza e passione. Tra i 115 navigatori al via ci sono sei italiani, da Ambrogio Beccaria a Francesca Clapcich, protagonisti di una vela oceanica azzurra sempre più ambiziosa