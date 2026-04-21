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Ferrari Hypersail: le foto della livrea del monoscafo oceanico

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Una livrea che si ispira alle auto da pista e l'obiettivo dichiarato di trasferire alla nautica lo spirito progettuale delle vetture: Ferrari presenta il progetto Hypersail, con la volontà di battere i record delle regate oceaniche. Già completata la costruzione dello scafo, la messa in acqua è attesa dopo l'estate

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