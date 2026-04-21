Una livrea che si ispira alle auto da pista e l'obiettivo dichiarato di trasferire alla nautica lo spirito progettuale delle vetture: Ferrari presenta il progetto Hypersail, con la volontà di battere i record delle regate oceaniche. Già completata la costruzione dello scafo, la messa in acqua è attesa dopo l'estate
- Dopo tanti mesi di attesa, il progetto "Ferrari Hypersail" è stato svelato: il team ha presentato la nuova livrea, mentre la barca è quasi pronta al varo, previsto dopo l’estate. Un progetto nato con la volontà di "creare qualcosa di incredibile e unico", oltre che "battere i record delle regate oceaniche", come evidenziato dal Team Leader Marco Ribigini.
- Un progetto che era stato presentato così, annunciando che la "nuova Ferrari" non sarebbe stata rossa come al solito
- La silhouette affusolata è un richiamo alla Ferrari Monza SP1/SP2, mentre il coachroof sulla coperta ricorda l'architettura della Hypercar 499P, vincitrice a Le Mans
- Il primo monoscafo oceanico volante da 100 piedi stabilizzerà il suo volo su tre punti d'appoggio e sarà completamente autosufficiente da un punto di vista energetico con 100 metri quadri di pannelli solari che garantiranno 20 Kw di potenza
- Presenti alla presentazione John Elkan, Enrico Voltolini (nuovo team leader), Matteo Lanzavecchia e Marco Guglielmo Ribigini che guidano lo sviluppo tecnico, il progettista navale Guillaume Verdier e il capo di Ferrari Design Studio Flavio Manzoni
- "Spingeremo all'estremo la tecnologia, l'unico limite sarà la natura", le parole di Enrico Voltolini che ha preso da poche settimane il posto di Giovanni Soldini come Project Leader. "Progettare questa barca è come progettare le nostre vetture", ha detto invece Flavio Manzoni