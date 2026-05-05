Lindsey Vonn al Met Gala: prima uscita senza stampelle dopo l'infortunio
La fuoriclasse statunitense ha partecipato al Met Gala di New York per la prima volta senza stampelle dopo l'infortunio subito a febbraio nella discesa olimpica a Milano-Cortina: "Ho provato a me stessa che poteva farcela: sono tornata"
- Tra le sportive presenti al Met Gala 2026 c'era anche Lindsey Vonn, alla prima uscita pubblica senza stampelle dopo l'infortunio e le varie operazioni subite in seguito alla caduta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina
- La sciatrice, che non ha ancora preso una decisione se proseguire la carriera o ritirarsi, si è presentata con un bastone, ma ha confermato i grandi progressi che ha voluto celebrare nella serata di gala a New York
- "Mi sento benissimo, non ho vinto niente ma è come se fossi alle Olimpiadi da numero 1 a 41 anni. Ho provato a me stessa che poteva farcela: sono tornata", ha detto in occasione dell'evento.
- La campionessa olimpica, ringraziando lo stilista Thom Browne per l'abito indossato al Met Gala e il bastone, ha aggiunto: "La paura è sopravvalutata. Ho fatto le scale, sto in piedi e sono felice".