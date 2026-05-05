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Lindsey Vonn al Met Gala: prima uscita senza stampelle dopo l'infortunio

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La fuoriclasse statunitense ha partecipato al Met Gala di New York per la prima volta senza stampelle dopo l'infortunio subito a febbraio nella discesa olimpica a Milano-Cortina: "Ho provato a me stessa che poteva farcela: sono tornata"

VONN: "RITIRO? NON VOGLIO DECIDERE ADESSO"

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