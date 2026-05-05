Funerali Alex Zanardi, l'ultimo saluto nella Basilica di Santa Giustina a Padova
E' arrivato alle 11 alla basilica di Santa Giustina di Padova il feretro con la bara bianca di Alex Zanardi, per la celebrazione dei funerali. Ad accompagnare la bara la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Dentro oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa. Tra i presenti il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, Alberto Tomba, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore
- E' il giorno dei funerali di Alex Zanardi presso la basilica di Santa Giustina a Padova. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese, che normalmente è custodita al museo della Medicina poco distante
- "Alex anche da morto continuerà a parlare di obiettivi". Lo ha detto don Marco Pozza, nell'omelia per Alex Zanardi durante i funerali nella Basilica di Santa Giustina a Padova. "Mi dispiace per la morte, pensava di averlo bevuto ma neanche stavolta ha fatto bene i conti - ha detto il parroco del Due Palazzi -. Si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita"
- Tra i presenti il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, Alberto Tomba e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. E poi anche il ministro dello Sport Abodi, il presidente del Veneto Alberto Stefani e il presidente del Consiglio regionale veneto, Luca Zaia
- Oltre a tutti i suoi atleti anche Stefano Domenicali, Cordiano Dagnoni, Geronimo Larussa, Giusy Versace, Max Papis, Giancarlo Minardi