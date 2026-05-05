Funerali Alex Zanardi, l'ultimo saluto nella Basilica di Santa Giustina a Padova

E' arrivato alle 11 alla basilica di Santa Giustina di Padova il feretro con la bara bianca di Alex Zanardi, per la celebrazione dei funerali. Ad accompagnare la bara la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Dentro oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa. Tra i presenti il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, Alberto Tomba, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore