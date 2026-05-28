Ginnastica ritmica, le atlete ucraine si tappano occhi e orecchie all'inno russo

Ai Campionati Europei Juniores di ginnastica ritmica, in corso a Varna (Bulgaria), è andata in scena la protesta delle atlete ucraine Chubarova e Krainska (rispettivamente a medaglia con un terzo e secondo posto nella loro specialità) dopo che è risuonato l'inno russo e bielorusso per celebrare le vincitrici, riammesse sotto la loro bandiera. Ecco cosa è successo

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