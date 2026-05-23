I 50 sportivi più pagati al mondo: Cristiano Ronaldo 1° nella classifica Forbes 2026
Forbes ha stilato la tradizionale classifica degli sportivi più pagati del 2026. Davanti a tutti, per il quarto anno consecutivo, c'è Cristiano Ronaldo seguito sul podio dal pugile Canelo Alvarez e Leo Messi. A chiudere la top 50 ecco Jannik Sinner. Presenti in classifica atleti di calcio, boxe, basket, baseball, golf, automobilismo, football americano e tennis, che vedono sommare i guadagni per l'attività sportiva a quelli extra-campo (sponsorizzazioni e diritti di immagine)
- Guadagni totali: 54,6 milioni di dollari
- In campo: 22,6 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 32 milioni di dollari
- Guadagni totali: 54,8 milioni di dollari
- In campo: 54,4 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 0,4 milioni di dollari
- Guadagni totali: 55 milioni di dollari
- In campo: 35 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 20 milioni di dollari
- Guadagni totali: 55 milioni di dollari
- In campo: 45 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 10 milioni di dollari
- Guadagni totali: 55,6 milioni di dollari
- In campo: 39,6 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 16 milioni di dollari
- Guadagni totali: 56,5 milioni di dollari
- In campo: 52,5 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 4 milioni di dollari
- Guadagni totali: 56,6 milioni di dollari
- In campo: 46,6 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 10 milioni di dollari
- Guadagni totali: 56,6 milioni di dollari
- In campo: 54,6 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 2 milioni di dollari
- Guadagni totali: 56,6 milioni di dollari
- In campo: 51,6 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 5 milioni di dollari
- Guadagni totali: 57 milioni di dollari
- In campo: 46 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 11 milioni di dollari
- Guadagni totali: 57,5 milioni di dollari
- In campo: 53,5 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 4 milioni di dollari
- Guadagni totali: 57,9 milioni di dollari
- In campo: 53,9 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 4 milioni di dollari
- Guadagni totali: 58,1 milioni di dollari
- In campo: 50,1 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 8 milioni di dollari
- Guadagni totali: 58,1 milioni di dollari
- In campo: 54,1 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 4 milioni di dollari
- Guadagni totali: 58,6 milioni di dollari
- In campo: 46,6 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 12 milioni di dollari
- Guadagni totali: 60 milioni di dollari
- In campo: 55 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 5 milioni di dollari
- Guadagni totali: 60 milioni di dollari
- In campo: 40 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 20 milioni di dollari
- Guadagni totali: 60,9 milioni di dollari
- In campo: 45,9 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 15 milioni di dollari
- Guadagni totali: 61,5 milioni di dollari
- In campo: 23,5 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 38 milioni di dollari
- Guadagni totali: 62,3 milioni di dollari
- In campo: 55,3 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 7 milioni di dollari
- Guadagni totali: 62,4 milioni di dollari
- In campo: 53,4 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 9 milioni di dollari
- Guadagni totali: 63,1 milioni di dollari
- In campo: 58,1 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 5 milioni di dollari
- Guadagni totali: 65,2 milioni di dollari
- In campo: 55,2 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 10 milioni di dollari
- Guadagni totali: 68,2 milioni di dollari
- In campo: 54,2 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 14 milioni di dollari
- Guadagni totali: 69 milioni di dollari
- In campo: 68 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 1 milioni di dollari
- Guadagni totali: 69 milioni di dollari
- In campo: 46 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 23 milioni di dollari
- Guadagni totali: 69,3 milioni di dollari
- In campo: 39,3 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 30 milioni di dollari
- Guadagni totali: 70 milioni di dollari
- In campo: 60 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 10 milioni di dollari
- Guadagni totali: 72,6 milioni di dollari
- In campo: 55,1 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 17,5 milioni di dollari
- Guadagni totali: 73 milioni di dollari
- In campo: 71 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 2 milioni di dollari
- Guadagni totali: 76,4 milioni di dollari
- In campo: 26,4 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 50 milioni di dollari
- Guadagni totali: 80 milioni di dollari
- In campo: 60 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 20 milioni di dollari
- Guadagni totali: 82,2 milioni di dollari
- In campo: 54,2 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 28 milioni di dollari
- Guadagni totali: 83,1 milioni di dollari
- In campo: 79,1 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 4 milioni di dollari
- Guadagni totali: 84,6 milioni di dollari
- In campo: 54,6 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 30 milioni di dollari
- Guadagni totali: 84,7 milioni di dollari
- In campo: 56,7 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 28 milioni di dollari
- Guadagni totali: 86 milioni di dollari
- In campo: 78 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 8 milioni di dollari
- Guadagni totali: 86,4 milioni di dollari
- In campo: 83,4 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 3 milioni di dollari
- Guadagni totali: 95 milioni di dollari
- In campo: 70 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 25 milioni di dollari
- Guadagni totali: 99,2 milioni di dollari
- In campo: 54,2 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 45 milioni di dollari
- Guadagni totali: 100 milioni di dollari
- In campo: 70 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 30 milioni di dollari
- Guadagni totali: 103,8 milioni di dollari
- In campo: 54,8 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 49 milioni di dollari
- Guadagni totali: 104 milioni di dollari
- In campo: 100 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 4 milioni di dollari
- Guadagni totali: 107 milioni di dollari
- In campo: 97 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 10 milioni di dollari
- Guadagni totali: 124,7 milioni di dollari
- In campo: 59,7 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 65 milioni di dollari
- Guadagni totali: 127,6 milioni di dollari
- In campo: 2,6 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 125 milioni di dollari
- Guadagni totali: 137,8 milioni di dollari
- In campo: 52,8 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 85 milioni di dollari
- Guadagni totali: 140 milioni di dollari
- In campo: 70 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 70 milioni di dollari
- Guadagni totali: 170 milioni di dollari
- In campo: 160 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 10 milioni di dollari
- Guadagni totali: 300 milioni di dollari
- In campo: 235 milioni di dollari
- Fuori dal campo: 65 milioni di dollari