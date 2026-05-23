Forbes ha stilato la tradizionale classifica degli sportivi più pagati del 2026. Davanti a tutti, per il quarto anno consecutivo, c'è Cristiano Ronaldo seguito sul podio dal pugile Canelo Alvarez e Leo Messi. A chiudere la top 50 ecco Jannik Sinner. Presenti in classifica atleti di calcio, boxe, basket, baseball, golf, automobilismo, football americano e tennis, che vedono sommare i guadagni per l'attività sportiva a quelli extra-campo (sponsorizzazioni e diritti di immagine)

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