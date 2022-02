Fonseca ha lasciato Kiev con un pulmino

L'allenatore portoghese ha lasciato Kiev venerdì a bordo di un pulmino organizzato dall'ambasciata portoghese, insieme ad alcuni suoi connazionali, per raggiungere la Romania, da lì la partenza per Lisbona. Hanno lasciato Kiev anche i brasiliani dello Shakhtar Donetsk, ancora in attesa invece Roberto De Zerbi con il suo staff

L'attesa di Paulo Fonseca è finita. L'ex allenatore della Roma è riuscito a lasciare Kiev , dove si trovava insieme alla sua famiglia prima dell'invasione russa in Ucraina . Negli ultimi giorni il portoghese alloggiava nell'hotel Opera, lo stesso dello Shakhtar Donetsk, sua ex squadra prima dell'arrivo in Serie A. Nella giornata di venerdì, Fonseca ha salutato Roberto De Zerbi e il resto della squadra lì presente ed è partito con un pulmino da 15 posti messo a disposizione dall'ambasciata del Portogallo insieme ad alcuni suoi connazionali. Questo è diretto verso la frontiera polacca, distante circa 600km da Kiev, e successivamente si recherà in Romania , dove partirà un volo che li riporterà a Lisbona.

Partiti i brasiliani dello Shakhtar, De Zerbi in attesa

approfondimento

Fonseca a Kiev: "Prego non cadano bombe su di noi"

La situazione si sta sbloccando anche per Roberto De Zerbi che, come detto, alloggiava nello stesso hotel di Fonseca. L'ex allenatore del Sassuolo, insieme agli altri 10 italiani del suo staff, stanno organizzando il proprio rientro in Italia, con la speranza di partire tra domenica e lunedì. Previsto un lungo viaggio in macchina, si attendono indicazioni dal consolato sul miglior tragitto da fare, sulle scorte da prendere e su tutto l'occorrente per affrontare il tutto in sicurezza. I brasiliani dello Shakhtar Donetsk, invece, hanno già lasciato l'hotel, partendo da Kiev con un pulmino che li porterà in Polonia o in Romania, dove prenderanno poi un volo organizzato dalla loro ambasciata. Anche loro hanno dovuto fare scorte di cibo e di pannolini e vestiti per i bambini, anche grazie al contributo di De Zerbi e dei dirigenti del club.