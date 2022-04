Sky Sport questo weekend vi porta in giro per il mondo: un viaggio lungo migliaia di chilometri, comodamente seduti sul divano. Dall’Australia dove si corre di GP di F1 alla Georgia per il Masters di golf di Augusta. Poi si vola in Texas, ad Austin, per la MotoGP. Tappa anche in Italia, in Sardegna: sabato c’è Cagliari-Juve, mentre a Roma si corre l’E-Prix di Formula E. Ad Aragon c'è la Superbike, a Montecarlo il tennis e in Inghilterra per City-Liverpool

"AROUND THE WORLD": SKY SPORT, LA TUA CASA DELLO SPORT