Sarà un Super Race Weekend su Sky Sport!

Domenica cinque campionati del motorsport in diretta dall'alba al tramonto, su Sky: alle 7 il GP di F1 in Australia, alle 20 la MotoGP in Texas, alle 14 Round 2 di Superbike in Spagna, alle 15 la Formula 5 a Roma, alle 21.45 il GP di Long Beach della NTT Indycar. In differita su Sky Sport MotoGP anche il CIV. Studi, news, collegamenti live dai circuito e interviste anche su Sky Sport 24 SPECIALE FORMULA 1 - SPECIALE MOTOGP - SPECIALE SUPERBIKE

Preparatevi, perché su Sky Sport sarà un weekend fuori giri. È appena iniziata una settimana incredibile per il mondo dei motori, che culminerà con un Super Race Weekend, due giorni di adrenalina non stop tra qualifiche e gare: a partire da giovedì 7 e fino a domenica 10 aprile, appuntamento con ben 5 top campionati del motorsport, tutti in diretta su Sky e in streaming su NOW. Dall’alba al tramonto, domenica si correrà già dalle 7 del mattino, quando scatterà il semaforo verde del Gran Premio d’Australia, terza tappa del Mondiale di Formula 1 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; da non perdere il quarto appuntamento con la MotoGP, in prima serata dalle 20 con il Gran Premio delle Americhe su Sky Sport MotoGP e, a seguire, il ritorno della NTT IndyCar Series con il Gran Premio di Long Beach, dalle 21.45 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Nel mezzo, un pomeriggio con due super appuntamenti: la partenza del Mondiale di Superbike ad Aragón, con la Race 2 in programma alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, e la Formula E con l'E-Prix di Roma e il Round 5 al via dalle 15 su Sky Sport Action e Sky Sport Uno. A tutto questo si aggiungono le differite del primo appuntamento del CIV sul circuito di Misano: martedì 5 e mercoledì 6 aprile, in onda su Sky Sport MotoGP la prima e la seconda giornata di gare. Un lungo fine settimana che inizierà già con i primi appuntamenti e gli studi live di giovedì 7 aprile, quando scatterà l’avvicinamento ai Gran Premi di Formula 1 e MotoGP.

Apre la Formula 1: GP Australia alle 7 Apre la lunga sequenza di appuntamenti la Formula 1, con il Gran Premio d'Australia (terza tappa del Mondiale 2022) in diretta domenica alle 7 del mattino su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Genè, che nel corso del weekend ci porta all'interno del box Ferrari e a bordo pista, nel cuore dell'azione. Insieme a loro, nel ruolo di insider ai box, Roberto Chinchero. Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi con la sua SkySportTechRoom, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

GP d'Australia live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e in streaming su NOW Giovedì 7 aprile Ore 12.15: Pit Walk Venerdì 8 aprile Ore 1.30: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport Ore 4.45: Paddock Live Ore 5: prove libere 1 F1 Ore 6: Paddock Live Ore 7.30: Paddock Live Ore 8: prove libere 2 F1 Ore 9: Paddock Live Ore 9.30: Paddock Live Show Sabato 9 aprile Ore 4.45: Paddock Live Ore 5: prove libere 3 F1 Ore 6: Paddock Live Ore 7.15: #skymotori Ore 7.30: Paddock Live Ore 8: qualifiche F1 – Differita su TV8 alle 15.30 Ore 9.15: Paddock Live Ore 9.45: Paddock Live Show Domenica 10 aprile Ore 5.30: Paddock Live Ore 7: Gara F1 - Differita su TV8 alle 15.15 Ore 9: Paddock Live Ore 9.30: Paddock Live - #skymotori Ore 12: Race Anatomy

MotoGP a cena: GP Americhe alle 20 La MotoGP arriva in Texas per il Gran Premio delle Americhe, quarta tappa del Mondiale 2022, live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Appuntamento domenica alle 20 con la gara di MotoGP, mentre la Moto2 e la Moto3 scatteranno rispettivamente alle 18.20 e alle 21.30. Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre per la Moto2 e la Moto3 in cabina di commento c’è la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che nel corso della stagione potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli sono sempre live per gli aggiornamenti e le interviste dai box.

MotoGP: GP Americhe live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, anche in chiaro su TV8 Giovedì 7 aprile Ore 14.15: Paddock Pass Ore 19: conferenza stampa piloti MotoGP Venerdì 8 aprile Ore 15.55: prove libere 1 Moto2 Ore 16.50: prove libere 1 MotoGP Ore 17.50: prove libere 1 Moto3 Ore 18.45: paddock live Ore 20: paddock live Ore 20.10: prove libere 2 Moto2 Ore 21.05: prove libere 2 MotoGP Ore 22.05: prove libere 2 Moto3 Ore 23: Paddock Live Show Ore 23.30: Talent Time Sabato 9 aprile Ore 15.55: prove libere 2 Moto2 Ore 16.50: prove libere 2 MotoGP Ore 17.50: prove libere 2 Moto3 Ore 18.45: Paddock Live Ore 19.15: Paddock Live Ore 19.35: qualifiche Moto2 Ore 20.30: prove libere 4 MotoGP Ore 21.10: qualifiche MotoGP Ore 22.05: qualifiche Moto3 Ore 22.55: Paddock Live Ore 23: Paddock Live Show Ore 23.30: Talent Time Ore 23.45: conferenza stampa qualifiche Domenica 10 aprile Ore 16.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 17.50: Paddock Live Ore 18.20: gara Moto2 Ore 19.15: Paddock Live Ore 19.30: Grid Ore 20: gara MotoGP Ore 21: Zona Rossa Ore 21.30: gara Moto3 Ore 22.30: Zona Rossa Ore 23: Race Anatomy MotoGP

Superbike al via in Spagna, Race 1 e Race 2 alle 14 Via al Mondiale di Superbike in Spagna, con il Round d'Aragón live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW da venerdì 8 a domenica 10 aprile. In pista tutte le classi, con Race 1 e Race 2 di SBK in programma alle 14 sia il sabato che la domenica, anche in chiaro su TV8. Telecronache di Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Stasera, su Sky Sport MotoGP, in onda lo speciale "L’Ultima acrobazia": il fantastico duello tra i due fuoriclasse della SBK Toprak Razgatlioglu, campione del mondo 2021, e Johnny Rea, che si è concluso solo all’ultima gara della scorsa stagione in Indonesia. Una sfida ricca di colpi di scena, raccontata tra emozioni in pista e backstage ai box. Anche quest’anno – e fino al 2025 - sarà Sky a trasmettere in diretta tutti i Round delle 3 classi: World Superbike, World Supersport e World Supersport 300. News, highlights, finestre di approfondimento e aggiornamenti costanti anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sull’App e sui canali Social ufficiali di Sky Sport MotoGP, oltre alla possibilità di seguire tutto in streaming su NOW, su Sky Q (visibile anche su Sky Go) e il World Superbike anche in chiaro su TV8.

SBK: Round d'Aragon live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Lunedì 4 aprile Ore 21: "L’ultima acrobazia" Venerdì 8 aprile Ore 10.25: FP1 Superbike Ore 14.55: FP2 Superbike Sabato 9 aprile Ore 9.40: Superpole Supersport 300 Ore 10.20: Superpole Supersport Ore 11.05: Superpole Superbike Ore 12.35: Race 1 Supersport 300 Ore 13.45: pre Superbike Ore 14: Race 1 Superbike Ore 14.35: post gara Ore 15.10: Race 1 Supersport Domenica 10 aprile Ore 10.45: pre gara Ore 11.00: Superpole Race Superbike Ore 11.20: post gara Ore 12.25: Race 2 Supersport Ore 13.45: pre Superbike Ore 14: Race 2 Superbike Ore 14.35: post gara Ore 15.10: Race 2 Supersport 300

Torna la NTT Indycar Series, la gara alle 21.45 Torna anche la NTT IndyCar Series con l’appuntamento californiano di Long Beach: Matteo Pittaccio e Biagio Maglienti commenteranno uno dei Gran Premi più affascinanti di questo campionato, sabato 9 e domenica 10 aprile su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Prove libere e qualifiche al via sabato, rispettivamente alle 17.45 e alle 21.05, poi semaforo verde alle 21.45 di domenica per la gara, anticipata da un ampio studio in programma dalle 21.30.

NTT Indycar Series: GP Long Beach live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Sabato 9 aprile Ore 17.45: prove libere (Sky Sport F1) Ore 21.05: qualifiche (Sky Sport F1) Domenica 10 aprile Ore 21.30: pre gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Ore 21.45: gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Formula E a Roma: Round 4 alle 15 Sale l’adrenalina su Sky: sabato 9 e domenica 10 aprile, grande appuntamento con la Formula E, che arriva a Roma per due giorni di spettacolo allo stato puro in diretta dallo scenografico circuito dell’Eur. Da non perdere su Sky Sport Action, Sky Sport Uno e in streaming su NOW i due appuntamenti centrali dell’E-Prix di Roma: sabato alle ore 15 in programma il Round 4, mentre domenica, sempre alle 15, sarà la volta del Round 5. In entrambe le giornate, spazio anche alle qualifiche – alle 10.40 – e agli studi di approfondimento pre e post gara, con collegamenti live dalla Capitale grazie all’inviato Simone De Luca. News, highlights, interviste e aggiornamenti live dal circuito anche su Sky Sport 24. Telecronache di Ivan Nesta e Marcello Puglisi.

Formula E: E-Prix di Roma live su Sky Sport Action e Sky Sport Uno Sabato 9 aprile Ore 10.40: qualifiche Round 4 (Sky Sport Action e Sky Sport Uno) Ore 14.45: pre gara (Sky Sport Uno) Ore 15: gara Round 4 (Sky Sport Uno) Ore 16: post gara (Sky Sport Uno) Domenica 10 aprile Ore 10.40: qualifiche Round 5 (Sky Sport Uno) Ore 14.45: pre gara (Sky Sport Uno) Ore 15: gara Round 5 (Sky Sport Uno) Ore 16: post gara (Sky Sport Uno)