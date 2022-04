Si parte! Dopo la due giorni di test di martedì e mercoledì, nel fine settimana si lotta per punti, podio e vittoria. Tutto pronto ad Aragon con la copertura integrale in diretta su SkySportMotoGP. Ecco gli orari e la guida al round #1 della stagione

Venerdì 8 aprile si apre ufficialmente la stagione WSBK 2022, in Spagna ad Aragon con il primo round che vede in pista le tre classi: Superbike, Supersport, Supersport300. È il mondiale numero 35 della storia delle derivate dalla serie , con il traguardo delle 900 gare che dovrebbe essere tagliato in Indonesia a novembre.

Un mondiale in 12 round, tutto live su Sky Sport

Dodici round tra aprile e novembre per assegnare il titolo 2022. Si parte ad Aragon questo week end per chiudere nella spettacolare Phillip Istand che completa la tripletta extraeuropea con l’Argentina di San Juan Villicum e l’Indonesia di Mandalika. I primi nove appuntamenti si corrono in Europa con la tappa italiana di Misano fissata per il 10/11/12 giugno.