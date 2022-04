Il Super Race weekend di Sky pronto ad affrontare anche le strade di Roma: sabato e domenica il Mondiale di Formula E sbarca in Europa e torna per la quarta volta nella Capitle dove negli ultimi anni, ha fatto innamorare gli appassionati del motorsport. E potrete seguire tutto in diretta su Sky Sport

Una tappa che fa sorridere anche gli organizzatori: già nelle scorse annate aveva generato impatti economici positivi per circa 60 milioni e quest’anno, dopo l’edizione 2020 saltata per la pandemia e il 2021 a porte chiuse, finalmente potrà rivedere il pubblico al 100% della capienza delle tribune. Il circuito cittadino, che si sviluppa interamente all’EUR, è il più lungo del campionato con i suoi 3,385 km. 19 le curve per un totale del 25% del percorso all’interno di zone verdi. La partenza, rispetto allo scorso anno, è stata spostata in via delle Tre Fontane: qualche perplessità aveva suscitato, infatti, la griglia di partenza posizionata ai piedi del Palazzo della Civilità Italiana (il “Colosseo Quadrato”) con le vetture della seconda metà dello schieramento che, di fatto, avevano una visibilità ridotta perché poste in mezzo ad una curva. Si è lavorato anche sulle vie di fuga e, come ogni anno, sull’asfalto, che in passato è stato croce e delizia (più croce, in effetti) dei piloti. Che però ammettono di divertirsi parecchio a interpretare al meglio le curve disegnate sulle strade romane. Gli ormai tradizionali “salti” sui saliscendi delle strade romane sono uno dei “must” della stagione.