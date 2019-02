L'Olimpia Milano batte il Darussafaka 90-78 nel 22° turno di Eurolega, conquistando il terzo successo consecutivo dopo quelli con Zalgiris e Gran Canaria. La squadra di coach Simone Pianigiani, senza gli infortunati Gudaitis e Tarczewski, l'influenzato Cinciarini e con Nedovic in panchina solo per onor di firma, ha fatto di necessità virtù, lavorando ai fianchi un avversario che nonostante l'ultima posizione in classifica (3-19 il record) ha dato filo da torcere ai padroni di casa per i primi 30'. E' stato proprio il quarto periodo quello decisivo, con un parziale di 15-2 scavato da Jerrells e Kuzminskas (19 punti e 8 rimbalzi) ma soprattutto da un'intensità difensiva fino ad allora mai vista sul parquet di Assago. Il lituano ha guidato la truppa di cinque giocatori in doppia cifra, in una serata in cui non è servito nemmeno uno straordinario Mike James (18 punti e 5 assist ma 0/4 dalla lunga). L'Olimpia pareggia così il record in classifica (11-11), affiancando Baskonia e Bayern Monaco nella corsa per una poltrona ai playoff e consolandosi, almeno parzialmente, della batosta inflitta dal Giudice Sportivo (e confermata dopo l'appello) dello 0-20 a tavolino incassato a Pistoia in campionato. L'Eurolega si ferma per due settimane per fare spazio alle coppe nazionali: Milano tornerà sul parquet il prossimo 21 febbraio per un vero e proprio spareggio playoff dal grande fascino contro il Maccabi Tel Aviv.

Olimpia Milano-Darussafaka, la cronaca

Milano comincia un po' leggera nei primi due possessi, con il Darussafaka che svela ben presto il proprio game plan: palla a Eric per sfruttare l'assenza dei primi due centri biancorossi. James accende il Forum con una clamorosa schiacciata in penetrazione, ma si segna poco e di questo gli ospiti traggono vantaggio (9-10 al 5'). Pianigiani, seppur in emergenza, pesca dalla panca un lusso come Nunnally e Kuzminskas, che hanno subito un buon impatto sulla partita e tengono l'AX avanti 19-17 al primo mini riposo nonostante il pessimo 1/6 dalla lunga. Chi invece non sbaglia praticamente mai da dietro l'arco è il Darussafaka (5/10), che con due triple di fila riporta davanti i suoi all'inizio del 2° periodo (21-25 al 14'). Milano perde 3 palloni in poche azioni, mentre i turchi sono saliti al Forum con voglia di vincere e non hanno intenzione di regalare nulla (30-33 al 17'). Bastano però un paio di difese da manuale e un James finalmente coinvolto (9 punti e 3 assist) per accendere l'AX, che con un finale di primo tempo convincente scava il primo parziale in suo favore (40-36 al 20').