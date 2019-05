Si avvicina l’estate e con essa uno dei tanti appuntamenti da non perdere sui canali di Sky Sport: dal 31 agosto al 15 settembre la nazionale guidata da Meo Sacchetti sarà impegnata in Cina per i Mondiali – una qualificazione acciuffata dagli azzurri a 12 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Lo scorso dicembre la sfida decisiva di Danzica contro la Polonia: un successo per 94-78 che ha regalato l’aritmetica certezza di poter prendere parte alla competizione internazionale; poi a metà marzo il sorteggio (con Kobe Bryant protagonista sorridente, chiamato a pescare le palline). Grazie anche all’intercessione del Black Mamba – che l’Italia la conosce bene e la ricorda sin dalla sua infanzia – il girone che l’Italia dovrà affrontare da meno paura di altri: la Serbia (che da poco ha ricevuto anche la conferma da parte di Nikola Jokic, testa di serie del raggruppamento), oltre a Filippine e Angola – le due partite da vincere per sperare di andare avanti. Mancava soltanto un tassello: gli orari delle prime tre sfide del girone degli azzurri, comunicate nelle scorse ore dal sito ufficiale della FIBA. Di seguito i tre appuntamenti da non perdere su Sky Sport delle partite degli azzurri (gli orari riportati di seguito sono quelli italiani, sei ore meno rispetto a quello di Foshan):

- 31 agosto: ITALIA – FILIPPINE, ore 13.30

- 2 settembre: ITALIA – ANGOLA, ore 9.30

- 2 settembre: ITALIA – SERBIA, ore 13.30

Queste le prime tre sfide, con la speranza che la squadra di coach Sacchetti riesca a conquistare l’accesso anche alle fasi successive della competizione.