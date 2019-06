La sfida finale per lo scudetto sembra una partita a pocker: Gara 1 è servita a Venezia e Sassari per metter sul campo tutte le loro carte senza cercare di bluffare. In attesa di scoprire gli assi in gara 2, la Dinamo comincia con le stesse idee di Gara 1, andando cioè vicino a canestro con tutti i suoi giocatori per trovare canestri e anche falli della Reyer che invece decide di affidarsi al talento dei singoli, Austin Daye su tutti, ma il primo parziale premia i sardi, 17-21, coi canestri che arrivano dalla panchina. Nel secondo cambiano le tattiche: è Venezia ad andare vicino al canestro con Vidmar e Sassari decide di sorprendere gli avversari con la versatilità di Polonara che aiutato da Mc Gee e Smith confeziona un parziale di 11-3 per mandare la Dinamo negli spogliatoi con 11 punti di vantaggio. Venezia continua a tirare malissimo da tre, Sassari ne approfitta per continuare a martellare vicino a canestro con l’ingombrante Cooley e il vantaggio nel terzo quarto si incrementa: 36-52 a metà terzo quarto. La reazione della Reyer arriva da Daye ma soprattutto dagli italiani che la riportano a -7 ma non basta perché con 4 tiri liberi di Smith prima e il canestro di Thomas poi la Dinamo va all’ultimo riposo sul 52-66. Una dote che la Dinamo non dilapida nell’ultimo quarto perché Venezia tira malissimo mentre dall’altra parte l’ex Mc Gee firma i canestri significano vittoria in Gara 2 con il 66-80 finale, l’1-1 nella serie e il vantaggio del campo che passa ai sardi con all’orizzonte due partite casalinghe da far fruttare.