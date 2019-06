A tre giorni dal via dei prossimi Europei femminili (previsti tra Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio), il commissario tecnico della nazionale Marco Crespi e il suo staff tecnico hanno diramato i nomi delle 12 ragazze che prenderanno parte alla manifestazione. Se Cecilia Zandalasini è la giocatrice simbolo e copertina del gruppo azzurro, il capitano Giorgia Sottana la sua bandiera (al suo quinto europeo in carriera) nel roster in partenza per la Serbia spiccano i nomi di ben 5 esordienti: Caterina Dotto, Nicole Romeo, Lorela Cubaj, Elisa Ercoli e Andrè. Escluse invece negli ultimi tagli effettuati dallo staff tecnico Giuditta Nicolodi e Gaia Gorini. L’esordio, sul parquet di Nis, è previsto per giovedì 27 contro la Turchia alle ore 18.30 (con diretta su Sky Sport 1HD e Sky Sport Arena HD), prima avversaria di un girone – quello C – che comprende anche Ungheria (la sfida è per venerdì 28) e Slovenia (domenica 30). Tutte le gare del primo turno (non solo l’esordio) sono previste per le 18.30, con la speranza che le azzurre siano in grado poi di avanzare e accedere alla seconda fase di EuroBasket, prevista a Belgrado: passano direttamente le vincenti di ogni girone, mentre seconde e terze qualificate procedono agli spareggi, previsti nel caso per il 2 luglio già nella capitale serba (solo la quarta classificata del girone viene eliminata immediatamente). Tutti a Belgrado anche gli appuntamenti più prestigiosi del torneo, quelli della fase finale: il 4 sono in programma i quarti di Finale, il 6 le semifinali e poi il 7 le finali, con la speranza che anche la selezione allenata da Marco Crespi sia tra le nazionali protagoniste per giocarsi un traguardo di prestigio.

Ecco il roster completo delle 12 giocatrice in partenza per Nis.

Numero di maglia, nome (anno di nascita, altezza, ruolo, presenze, punti)

0 Caterina Dotto (1993, 1.70, Playmaker, 14, 77)

3 Nicole Romeo (1989, 1.66, Playmaker, 10, 104)

7 Giorgia Sottana (1988, 1.75, Guardia, 134, 1298)

9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, Ala, 46, 440)

10 Francesca Dotto (1993, 1.70, Playmaker, 88, 613)

13 Valeria De Pretto (1991, 1.85, Ala, 29, 80)

14 Martina Crippa (1989, 1.78, Guardia, 102, 344)

19 Lorela Cubaj (1999, 1.93, Centro, 8, 23)

20 Elisa Ercoli (1995, 1.90, Centro, 11, 10)

23 Sabrina Cinili (1989, 1.91, Ala, 95, 387)

33 Olbis Andre Futo (1998, 1.86, Centro, 19, 145)

41 Elisa Penna (1995, 1.91, Ala, 34, 226)