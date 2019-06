Italia grande protagonista dell’estate sportiva di Sky anche sotto canestro, con l’Europeo femminile per nazioni in esclusiva. Un’altra grande occasione per tifare Italia che sarà impegnata nel FIBA Women’s EuroBasket 2019, in programma dal 27 giugno al 7 luglio in Serbia e Lettonia. Sky seguirà l’evento proponendo diversi incontri della prima fase, compresi ovviamente quelli dell’Italia, tutti i quarti di finale, le semifinali e le due finali, sia quella per il 3°/4° posto e quella per il titolo, entrambe previste per domenica 7 luglio. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena, con le partite dell’Italia in onda in simulcast anche su Sky Sport Uno.

Le ragazze guidate da coach Marco Crespi sono state inserite nel Gruppo C con Turchia, Ungheria e Slovenia e giocheranno i loro tre match tutti allo Sportski Centar Čair di Niš, in Serbia. Giovedì l’esordio contro la Turchia, a seguire, venerdì, la sfida all’Ungheria, per chiudere, poi, la prima fase affrontando, domenica, la Slovenia. Tutti e tre i match live alle ore 18.30, con pre e post partita alle 18.05 e a fine incontro. Telecronache affidate a Paola Ellisse e Geri De Rosa, affiancati nel commento da Silvia Gottardi e Kathrin Ress, mentre gli studi pre e post partita saranno condotti da Claudia Angiolini.

Inoltre: news, curiosità e interviste su Sky Sport 24; aggiornamenti, risultati e classifiche in tempo reale su skysport.it e sulla App di Sky Sport, con i liveblog e gli highlights delle partite dell’Italia. Eurobasket anche attraverso gli account ufficiali di Sky Sport (Instagram, Facebook e Twitter), con l’hashtag SkyEuroBasket.

Il calendario delle partite su Sky Sport

Queste le partite della prima fase del FIBA Women’s EuroBasket 2019 in onda in esclusiva su Sky

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

ore 18.05 pre partita Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

(con Claudia Angiolini e Kathrin Ress)

ore 18.30 ITALIA-Turchia Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

(telecronaca Geri De Rosa; commento Silvia Gottardi)

a fine match dopo partita Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

(con Claudia Angiolini e Kathrin Ress)

ore 20.30 Bielorussia-Serbia Sky Sport Arena

(telecronaca Paola Ellisse; commento Kathrin Ress)

VENERDÌ 28 GIUGNO

ore 18.05 pre partita Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

(con Claudia Angiolini e Kathrin Ress)

ore 18.30 ITALIA-Ungheria Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

(telecronaca Geri De Rosa; commento Silvia Gottardi)

a fine match dopo partita Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

(con Claudia Angiolini e Kathrin Ress)

ore 20.30 Serbia-Russia Sky Sport Arena

(telecronaca Paola Ellisse; commento Kathrin Ress)

DOMENICA 30 GIUGNO

ore 18.05 pre partita Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

(con Claudia Angiolini)

ore 18.30 ITALIA-Slovenia Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

(telecronaca Geri De Rosa; commento Silvia Gottardi)

a fine match dopo partita Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

(con Claudia Angiolini e Kathrin Ress)