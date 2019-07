Dopo diversi colpi andati a vuoto, l’Olimpia Milano vuole finalmente concludere il primo grande affare di un mercato che dovrà rilanciare le ambizioni della squadra di coach Ettore Messina. L’ex assistente allenatore degli Spurs e allenatore della nazionale azzurra aveva messo nel mirino nei giorni scorsi Gigi Datome e Nicolò Melli – finiti per ragioni diverse per accordarsi con Fenerbahce e New Orleans Pelicans ed entrambi non intenzionati a tornare in Italia. Adesso l’attenzione della dirigenza milanese si è rivolta a un altro profilo, sul quale la NBA aveva puntato forte pochi anni fa: Derrick Williams, seconda scelta assoluta al Draft 2011 dei Minnesota Timberwolves alle spalle del solo Kyrie Irving e prima dei vari Kawhi Leonard, Klay Thompson, Kemba Walker e Jimmy Butler. Il Draft si sa non è una scienza esatta, ma il potenziale dell’attuale giocatore del Bayern Monaco potrebbe fare comodo all’Olimpia, a caccia del sostituto di Mindaugas Kuzminskas (in partenza e pieno di offerte arrivate da mezza Europa) e di un sesto uomo da sfruttare in uscita dalla panchina. Williams si è fatto notare nella scorsa stagione anche nella trasferta a Milano, determinante nel successo del Bayern in Eurolega al Forum D’Assago con i suoi 21 punti in 25 minuti, mentre in stagione ha chiuso con 13.4 punti e 4.2 rimbalzi di media nella competizione continentale. Williams ha ritrovato continuità dopo anni complicati, passati ai margini in NBA e senza mai trovare ritmo e canestri in campo. Il suo talento infatti non è mai stato messo in discussione: il n°23 del Bayern è stato tra i protagonisti del successo in campionato della squadra di Monaco – autore di 11.4 punti e 3.3 rimbalzi, con buon impatto anche con i piedi oltre l’arco. Una stagione che non è passata inosservata a livello europeo, con tante squadre interessate a Williams: tra tutte c’è l’Efes Anadolu, battuto in finale di Eurolega dal CSKA Mosca e in cerca di riscatto, oltre al Baskonia e al Fenerbahce. Una concorrenza agguerrita, che Milano spera di battere trovando un accordo con lui già nelle prossime ore.