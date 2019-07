Milano, colpo Rodriguez: firmerà un biennale

Martedì attesa la firma di Derrick Williams

Chiuso l'affare Sergio Rodriguez, l'Olimpia Milano non si ferma e si prepara a piazzare un altro importante colpo: martedì infatti dovrebbe arrivare la firma di Derrick Williams, seconda scelta assoluta al Draft 2011 dei Minnesota Timberwolves. L’ala statunitense - che nella scorsa stagione si mise particolarmente in mostra nel match vinto dal Bayern Monaco (suo attuale club) proprio sull’Olimpia Milano al Forum di Assago con 21 punti in 25 minuti - è stato protagonista di un'ottima Eurolega con i tedeschi. Un talento di primissimo livello nonostante anni complicati passati ai margini in NBA senza mai trovare ritmo e canestri in campo, Derrick Williams è il profilo ideale individuato dall'Olimpia per sostituire Mindaugas Kuzminskas (in partenza e pieno di offerte arrivate da mezza Europa) e per aiutare Milano a gara in corso come sesto uomo da sfruttare in uscita dalla panchina. Con coach Ettore Messina che attende la definizione dell'affare: il secondo squillo dopo Sergio Rodriguez per rilanciare le ambizioni dell’Olimpia.