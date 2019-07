In molti ancora stentano a crederci, ma il sogno della Virtus Bologna è diventato realtà. Atterrato a Bologna per firmare il suo nuovo contratto, Milos Teodosic è stato accolto al gate dell’aeroporto del capoluogo emiliano dai tifosi in delirio che non sono voluti mancare a un appuntamento così importante. Un acquisto inatteso quello fatto dalla squadra bolognese, pronta ad affidare le chiavi della squadra alla point guard serba che a 32 anni cerca il riscatto dopo due anni complicati in NBA – prima fermato dagli infortuni e poi finito ai margini dei Clippers che Doc Rivers ha sapiente guidato fino ai playoff nell’ultima stagione. Teodosic è rimasto a guardare, lontano per mesi dal parquet e a caccia di ritmo e canestri già dai prossimi mondiali in Cina (torneo da seguire in esclusiva sui canali Sky Sport), dove troverà in panchina Sasha Djordjevic – allenatore della Serbia e della Virtus, che ha chiesto espressamente il suo ingaggio alla proprietà bolognese. Un investimento importante, da 5.1 milioni più bonus per i prossimi tre anni: un accordo che ha portato l’ex giocatore di CSKA Mosca e Olympiacos a lasciare da parte ogni perplessità. Teodosic verrà presentato mercoledì alle 14, con il popolo della Virtus Bologna pronto ad abbracciarlo e a riaccendere definitivamente la passione di una piazza per anni abituata al grande basket.