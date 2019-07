Nel giorno della presentazione della nazionale azzurra di basket, il commissario tecnico Meo Sacchetti ha fatto il punto della situazione sulle convocazioni in vista dei Mondiali, in particolare per le situazioni di Nicolò Melli e Daniel Hackett. “Melli ha fatto un’operazione al ginocchio: sappiamo che è un giocatore importante, però vogliamo che sia sano e a posto” ha detto Sacchetti a Sky Sport 24. “Se è così abbiamo il tempo di aspettarlo. Il mio ruolo su Melli ora non è importante: lo valuteranno i medici se potrà far parte di questo gruppo”. Successivamente ha definito come “improbabile” il suo recupero, definendo quali sono le tappe: “Più avanti farà una visita di controllo in cui si potrà decidere se farà parte del gruppo o no. Vogliamo cercare di recuperarlo e se sarà possibile cercheremo di portarlo con noi in Cina. Sappiamo quali sono le sue qualità, speriamo che ci possa essere. Sappiamo che è molto difficile: se viene siamo contenti, se non viene ci dispiace". Più stringato invece il commento su Daniel Hackett: “Intanto venerdì vediamo come sta fisicamente, se viene” ha detto Sacchetti. “La gestione del gruppo è una conseguenza di quello che succederà venerdì”.

Sacchetti: "L’importante è legare le prime donne agli altri"

Un altro punto su cui ha puntato particolarmente è l’integrazione di Danilo Gallinari e Marco Belinelli con il resto del gruppo, visto che i due NBA non hanno mai potuto giocare con questa squadra durante le qualificazioni: “Quando c’è la Nazionale di mezzo si vive tutto con un trasporto diverso perché ha un valore diverso. Abbiamo una preparazione tutta assieme che non abbiamo mai avuto nelle altre finestre quando ci trovavamo tre giorni prima delle partite, ora abbiamo tempo. Ci saranno due giocatori che non abbiamo mai avuto come Gallinari e Belinelli e un paio di giocatori che non potevano venire per via dell’Eurolega. È una conoscenza nuova del gruppo che andrà formato in questa preparazione. Non sarà facile, ma è importante legare bene il gruppo tra le prime donne e gli altri. Tutti devono capire il proprio ruolo: senza offesa per gli altri, ma Gallinari e Belinelli saranno le nostre punte e gli altri giocatori non devono sentirsi sminuiti da questo. Noi abbiamo nel nostro passato delle partite decise da giocatori che il giorno prima magari non erano neanche scesi in campo. Quando si fa parte del gruppo della Nazionale sono importanti anche il singolo minuto o la singola palla recuperata. Questa è forse la cosa più difficile da far capire, ma è il passo da fare”.