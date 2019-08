Dopo la vittoria nella Trentino Basket Cup, la Nazionale italiana maschile di basket torna sul parquet per un altro torneo, quello di Verona, in programma dall’8 al 10 agosto. Quadrangolare che serve per affinare ulteriormente la preparazione in vista del mondiale cinese, la Verona Basketball Cup potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport Arena, che trasmetterà le tre partite che la Nazionale guidata da coach Sacchetti giocherà al PalaOlimpia della città scaligera. Oltre all’Italia, il torneo vedrà in campo anche Russia, Venezuela e Senegal, tutte nazionali che, al pari degli Azzurri, parteciperanno alla prossima FIBA Basketball World Cup (esclusiva Sky dal 31 agosto al 15 settembre). L’Italia giocherà sempre alle ore 20.30 e se la vedrà nel suo primo match con il Senegal. Tutti gli incontri con la telecronaca di Flavio Tranquillo, il commento di Davide Pessina e Francesco Bonfardeci a bordocampo e per le interviste.

Verona Basketball Cup: orari e dove vederla

Di seguita la programmazione delle partite dell’Italia alla Verona Basketball Cup:

Giovedì 8 agosto

ore 20.30 Italia-Senegal Sky Sport Arena diretta

(pre partita ore 20.15)

Venerdì 9 agosto

ore 20.30 Italia-Russia Sky Sport Arena diretta

(pre partita ore 20.15)

Sabato 10 agosto

ore 20.30 Italia-Venezuela Sky Sport Arena diretta

(pre partita ore 20.15)