Prosegue il momento d'oro del basket giovanile italiano, che dopo l'oro continentale di Under 20 e Under 18 femminile, festeggia la semifinale conquistata dalla Nazionale Under 16 agli Europei di categoria in corso a Udine. La squadra di coach Gregor Fucka ha infatti battuto al PalaCarnera 64-63 la Grecia in un quarto di finale mozziafiato, deciso a 9'' dalla fine dal canestro di un glaciale Matteo Spagnolo, che ha segnato in arresto e tiro il canestro del sorpasso, prima della stoppata nel finale di Ivan Onojaife. L'Italia è stata protagonista di una rimonta a dir poco sensazionale, se si pensa che dopo 7' di partita la Grecia conduceva per 23-2. Da quel momento, grazie a difesa e ai 20 punti di Casarin, gli azzurri hanno mangiato il gap quarto dopo quarto, giungendo a ridosso degli ellenici nell'ultima frazione (46-47) e conquistando un successo che vale anche un pass per i Mondiali di Sofia 2020. Venerdì l'Italia si giocherà un posto in finale contro la Francia, capace di battere la Croazia campione in carica. Nell'altra semifinale si affrontano Spagna e Russia.