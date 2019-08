Dopo la Trentino Basket Cup e la Verona Basketball Cup, la Nazionale italiana maschile di basket torna sul parquet per un altro torneo, quello di Atene, in programma dal 16 al 18 agosto. Si tratta di un quadrangolare che, oltre all’Italia, vedrà impegnate anche Grecia, Serbia e Turchia, tutte nazionali che al pari degli Azzurri parteciperanno alla prossima FIBA Basketball World Cup (esclusiva Sky dal 31 agosto al 15 settembre). Test di alto livello per gli uomini di coach Sacchetti, che servirà per affinare ulteriormente la preparazione in vista del mondiale cinese, dove non ci sarà ufficialmente Nicolò Melli, ancora alle prese con la riabilitazione dall’operazione al ginocchio. Non saranno presenti neanche Danilo Gallinari e Gigi Datome, anche loro alle prese con un programma di recupero dai rispettivi problemi fisici (appendicectomia e operazione al ginocchio). Tre le partite che l’Italia giocherà sul parquet dell’OAKA Olympic Indoor Hall di Atene, tutte in diretta esclusiva su Sky Sport Arena, la prima, venerdì alle 19.30, contro i padroni di casa greci. Seguiranno, poi, quelle con la Serbia, sabato, e con la Turchia, domenica. Tutti gli incontri con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina.

Le parole di coach Sacchetti

Così coach Sacchetti sul sito della FIP: "Banale dire che il livello delle squadre sale. Affrontiamo tre top team e sarà utile per noi sotto molti aspetti, non ultimo quello fisico. Sarà interessante misurarci con uomini di stazza, per noi che pecchiamo proprio nei centimetri sotto canestro. Prima sfida contro la Serbia prima del Mondiale: sulla qualità del roster non vale la pensa spendere parole. Cominciamo a prendere le misure ai nostri avversari facendo già da ora il nostro meglio. Di sicuro saranno tre partite belle da vedere".



La programmazione delle partite su Sky Sport

Di seguita la programmazione delle partite dell’Italia al Torneo dell’Acropolis di Atene:

Venerdì 16 agosto

ore 19.30 Grecia-Italia Sky Sport Arena diretta

Sabato 17 agosto

ore 17 Italia-Serbia Sky Sport Arena diretta

Domenica 18 agosto

ore 17 Italia-Turchia Sky Sport Arena diretta

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs - NBA)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Fortitudo Bologna)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, - )

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder - NBA)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca - Rus)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce - Tur)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

All: Meo Sacchetti

Ass: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti