L'Italia si giocherà sabato con la Russia il bronzo nella finale 3°-4° posto degli Europei Under 16 di basket, in corso a Udine. Al PalaCarnera, gli azzurrini di Gregor Fucka hanno ceduto alla fortissima Francia con il punteggio di 73-56. Non è riuscita questa volta un'altra storica impresa a Spagnolo e compagni dopo quella andata in scena con la Grecia ai quarti: pur tornando da -23 a -7 nell'ultimo periodo, l'Italia ha dovuto lasciare strada alla Francia, che si giocherà il titolo con la Spagna.

Italia, questa volta la rimonta non si completa

Primo quarto di grande difficoltà per gli azzurrini, che non trovano mai il canestro (4/16) e vanno sotto in ogni occasione nell'1 vs 1 nella metà campo difensiva. La Francia mette le mani addosso all'osservato speciale Spagnolo (1/4 e 2 palle perse) e vola 10-29 al primo mini intervallo. Coach Fucka si affida così a Casarin (9 punti) per tentare di bissare la rimonta vista con la Grecia: gli azzurrini alzano l'intensità, ma subiscono troppo sotto i tabelloni la fisicità transalpina (27-20 il conto dei rimbalzi), accorciando comunque le distanza a fine primo tempo (29-42). Spagnolo si sblocca dalla lunga con un 2/2, ma è l'unico azzurro a bucare la retina: nemmeno la zona 2-3 ferma la supremazia della Francia, che al 30' ha rimesso le mani sulla partita (37-60). L'Italia è dura a morire e comincia l'ultimo quarto con un parziale da urlo di 13-0 in 180'' che fa impazzire il PalaCarnera. I transalpini vanno in confusione contro la zona italiana (55-62 al 37'), ma trovano nel finale un paio di giocate fondamentali per tenere a distanza gli avversari e portare a casa la finale. Inutili i 16 punti con 5 rimbalzi di Spagnolo e i 12 di Casarin.