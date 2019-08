Pietro Aradori non ci sarà ai Mondiali di Cina. Questa è la decisione del commissario tecnico Meo Sacchetti, confermata ufficialmente dagli account social della Federazione: "Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019" si legge su @ItalBasket. "Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata". Il nuovo giocatore della Fortitudo Bologna, secondo quanto riferito in mattinata dalla Gazzetta dello Sport, non l’avrebbe presa bene e non avrebbe neanche preso parte alla riunione tecnica in vista della partita con la Serbia nel pomeriggio. Già nella partita con la Grecia il giocatore - che durante le qualificazioni è stato capitano della squadra e ha superato le 150 presenze con la maglia azzurra - era rimasto fuori dai 12, ufficialmente per motivi di rotazione.