La decisione di Meo Sacchetti di qualche giorno fa ha colto molti di sorpresa, soprattutto il diretto interessato. Pietro Aradori, uno dei veterani della nazionale italiana, non parteciperà ai Mondiali in Cina al via dal prossimo 31 agosto - i primi negli ultimi 13 anni a cui gli azzurri prenderanno parte. “Scelta tecnica”, una motivazione che il neo-acquisto della Fortitudo Bologna non ha digerito e che lo aveva portato a chiedere ai dirigenti della spedizione azzurra di abbandonare anticipatamente Atene, dove l’Italia era impegnata nel torneo amichevole dell’Acropoli. Dopo un colloquio con il presidente federale Gianni Petrucci però, Aradori ha cambiato idea e preferito rimanere assieme ai suoi compagni nel weekend, seguendo le sfide perse contro Serbia e Turchia dagli spalti. Rientrato in Italia ha poi deciso di affidare a Instagram il suo sfogo, senza nascondere il malumore e la delusione dettata dal taglio e da un'occasione che potrebbe non capitare più nella sua carriera: “Si cade, provano a farci cadere, si è abituati. L’importante è non rimanere a terra. Voi che avete provato a fare i furbi alle mie spalle, vi ho tutti nel mirino. Arriverò, non dimentico: è una promessa. Nel frattempo forza ragazzi, gli Azzurri, i miei amici. Vi voglio bene come fratelli”. Un mix contrastante di emozioni, diviso tra il rammarico, la voglia di riscatto e l’affetto nei confronti di compagni d’avventura che da oggi continueranno il percorso verso il mondiale senza di lui.