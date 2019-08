Non è decisamente una giornata fortunata per Team USA. Dopo aver subito per mano dell'Australia la prima sconfitta dopo 78 vittorie consecutive - gli statunitensi non perdevano dal 2006 in competizioni ufficiali e dal 2004, contro l'Italia, in amichevole - è arrivata anche la brutta notizia del forfait di Kyle Kuzma. Il giocatore dei Los Angeles Lakers sarà costretto a saltare la competizione per un infortunio alla caviglia sinistra che gli aveva già impedito di scendere in campo nella seconda partita contro l'Australia. Con questo ennesimo infortunio, il roster di Team USA è ora definitivo nei suoi 12 effettivi, con coach Gregg Popovich costretto a portare un terzo centro in Mason Plumlee (unico sopravvissuto della squadra campione nel 2014 in Spagna) alle spalle di Myles Turner e Brook Lopez.