Nel giorno di pausa tra la prima e la seconda partita l’Italia del basket ha ricevuto la visita di uno che sa come si vincono i Mondiali. Dopo essere stato sugli spalti a tifare azzurro contro le Filippine, Marcello Lippi si è intrattenuto in mattinata con la squadra al completo. L’ex CT della Nazionale italiana di calcio campione del Mondo nel 2006 e attuale CT della Nazionale cinese di calcio ha fatto i complimenti ai ragazzi di Sacchetti invitandoli a puntare in alto: "Contro le Filippine – ha detto Lippi al sito della FIP – mi è piaciuto molto l’atteggiamento di tutti. Al di là del grande scarto finale ho visto il carattere e la volontà di ognuno di mettersi a disposizione del compagno. In queste grandi manifestazioni è importante vincere le prime partite per avere maggiore fiducia in se stessi e continuare a lavorare con serenità. Con coach Sacchetti ci accomunano alcuni tratti caratteriali: conosce il valore della maglia azzurra e riesce a trasmettere ai ragazzi le emozioni che solo rappresentare l’Italia può dare. Non c’è nessun paragone con manifestazioni di club. Le qualità, tecniche e morali, ci sono. In un Mondiale può succedere tutto. Perché non crederci?".

Le parole di Belinelli, Vitali e Sacchetti sulla visita di Lippi

"Sicuramente fa molto piacere che una persona importante come Lippi ci venga a trovare" ha detto Marco Belinelli a Sky Sport. "Ci ha raccontato vari episodi dei Mondiali e ci ha ribadito quanto è importante il lavoro di squadra e il sentirci uniti. Ha detto di aver visto una buona partita ma soprattutto i cinque tra i compagni di squadra, i consigli che poi sono serviti anche a loro per vincere i Mondiali di calcio. Speriamo che possa aiutarci quest’anno". "Le curiosità erano sulla gestione del gruppo, sul fatto che alcuni giocano in un modo nel club e in un altro in Nazionale" ha spiegato invece Luca Vitali. "A me ad esempio aveva colpito come si era sacrificato Del Piero nel 2006 rispetto alla Juventus". "Ho guardato bene il modo in cui i giocatori lo hanno guardato: ero al suo fianco e li vedevo rapiti dalle sue parole” ha detto il Ct Meo Sacchetti. “D’altronde stiamo parlando di un personaggio che ha fatto la storia dello sport italiano".